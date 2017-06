Türkiyə iki gündür avtobusda çəkilən görüntülərdən danışır.

Milli.Az "Haberler"ə istinadla bildirir ki, ötən gün avtobusda şortikli qızın döyülməsindən sonra, bu gün də müzakirə mövzusu İzmirdə çəkilən kadrlar olub.

Belə ki, İzmirdə sərnişinlər avtobusda "Bahçe duvarından aştım" mahnısının sədaları altında rəqs ediblər.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.