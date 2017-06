Türkiyənin İzmir şəhərində qəbiristanlıqda partlayış olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində yaxınlıqda yerləşən NATO-ya məxsus ərazidəki binanın divarında çat əmələ gəlib.

Polis səhər saatlarında baş vermiş partlayışın səbəblərini araşdırır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.