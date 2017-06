Aparıcılar Zaur və Günay Baxşəliyevalar cütlüyü istirahətə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük istirahət üçün bölgələri seçib.

Zaur və Günay gəzintidən fotoları sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Onlar şəkillərə "Ürəklər isti olsa, çölün soyuğu da təsir etməz" şərhini yazıblar.

