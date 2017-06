Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərindən Bakıya ilk uçuş həyata keçirib.

Lentöaz-ın yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, Krasnoyarskın “Yemelyanovo” hava limanından “İraero” aviaşirkəti tərəfindən həyata keçirilən reysdə bircə dənə də boş yer olmayıb.

Məlumata görə, uçuşlar oktyabrın 25-dək, həftənin çərşənbə və bazar günləri baş tutacaq.

