Elastik noutbuk konsepti nümayiş olunub

“Lenovo” şirkəti displeyə zərər vurmadan qurğunu qatlamağa və açmağa imkan verən elastik ekranlı noutbuk konsepti təqdim edib. Lakin burada söhbət mobil kompüter prototipindən getmir, Çin istehsalçısı, sadəcə, belə qurğuların yaradılması ideyası ilə çıxış edir.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “Rambler” resursuna istinadən yazır ki, elastik konstruksiya displeyin diaqonalını artırmağa imkan verməklə noutbukun kompakt qabaritlərini saxlayacaq. Sensor ekranla həm barmaqlarla, həm də elektron qələmlə (stilus) işləmək mümkün olacaq. Sensorlu panelə malik olmayan qurğu klaviatura və tenzometrik “joystick”lə təchiz ediləcək.



“Lenovo” nümayəndələri noutbukun istehsal müddəti barədə məlumat verməkdən imtina ediblər.



Qeyd edək ki, istehsalçıların mütəmadi qurğuların konsept və işlək prototiplərini nümayiş etdirmələrinə baxmayaraq elastik displeyli smartfonlar indiyədək satışa çıxarılmayıb.



Nizam Nuriyev







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.