Qəbələdə 2 yaşlı uşaq faciəli şəkildə ölüb.

Milli.Az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, iyunun 21-də Qəbələ rayonunun Hacıalı kəndində 2 yaşlı Rauf evlərinin həyətindəki su quyusuna düşərək boğlulub.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.