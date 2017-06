Ərzurumda bacılarını zorlayan qardaşlara hökm oxunub.

Milli.Az Hürriyet-ə istinadən xəbər verir ki, H.B.-ya (26) təcavüz etdikləri iddiası ilə 2-ci Ağır Ceza Məhkəməsində mühakimə olunan molla Əhməd B. (32) və Məhəmməd B. (29) 15 il azadlıqdan məhrum ediliblər.

Qeyd edək ki, bacılarını evdən bayıra çıxamağa icazə verməyən, onu qapalı şəraitdə saxlayan qardaşlar bu iyrənc əməllərini dəfələrlə təkrar ediblər.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

