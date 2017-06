Müğənni İlhamə Qasımova yeni imici ilə diqqət çəkib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi xeyli çəki atıb, saçlarını isə sarı rəngə boyatdırıb.

Uzun müddətdir Amerikada olan İlhamə yeni görünüşdə şəkillərini İnstaqram səhifəsində paylaşıb.

Qeyd edək ki, İ.Qasımova ötən ilin dekabrından ABŞ-dadır. O bildirib ki, Amerikaya gəzmək üçün yollanıb və yaxın günlərdə qayıdacaq.

