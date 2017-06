Britaniyanın ən populyar teleaparıcılarından biri, İTV telekanalının əməkadşı Deklan Donellir xanımı və meneceri Ali Astolla birlikdə İtaliyanın Komo gölünün sahilində istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 41 yaşlı D.Donelli sağ dizində aparılmış cərrahiyyə əməliyyatından sonra dincəlməyə üstünlük verib.

Teleaparıcı depressiyadan və narkotik maddələrdən asılılıqdan qurtulmaq üçün reabilitasiya kursunu da keçir.

