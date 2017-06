Türkiyəli məşhur aktrisa Tuba Büyüküstünün sevgilisi Umut Evirgən Həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın sevgilisi "Hüriyyət" gəzetinin müxbirini silahla hədələdiyi üçün saxlanılıb. Tuba Büyüküstün isə sevgilisinin həbs edilməsinə məhəl qoymadan, Dubayda qala gecəsinə qatılıb.

Ərinə xəyanət edən aktrisa xaricə qaçdıƏrinə xəyanət edən aktrisa xaricə qaçdı



Dilarə Zamanova



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.