Aktrisa Tuba Büyüküstünün sevgilisi olduğu iddia edilən Umut Evirgen tutulub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda "Duymayan kalmasın" verilişində deyilib.

Qeyd edək ki, Tuba bu yaxınlarda Umutla görüntülənmiş və daha sonra iş adamı olan Umudun cangüdənləri müxbirlərdən birinin fotoaparatını silah gücüylə əlindən alıb sındırmışdı. Jurnalist iş adamından şikayətçi olaraq məhkəməyə müraciət etmişdi.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.