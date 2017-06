Portuqaliya millisinin və "Real"ın ulduz futbolçusu Kristiano Ronaldo Rusiyada Konfederasiyalar kuboku çərçivəsində keçirilən Portuqaliya-Rusiya oyununda təqdirəlayiq hərəkət edib.

Fanat.Az xəbər verir ki, ulduz futbolçu oyuna əlil arabasında olan 10 yaşlı qızla çıxıb. Ronaldo qızcığaza öz futbol formasını hədiyyə edib və öpüb.

Futbolçuların qarşılaşmaya uşaqlarla çıxmağı artıq bir ənənədir. FİFA turnirində isə meydançaya fiziki məhdudiyyətli uşağın çıxmağı ilk hadisədir.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.