"Bəyənmirsinizsə, məni izləməyin"

Bu sözləri rejissor Kənan M.M "İnstaqram"-da onun paylaşımını tənqid edən izləyicisi haqda yazıb:

"Get qaşını alan, dodağına silkon taxan kişi müğənniləri izlə. Bəyənmirsənsə, məni izləmə".

Pərvin Abıyeva "qardaşı" ilə sevgilidir? - Kənan M.M-in həyat yoldaşı: "Allah onun..."



Dilarə Zamanova



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.