Belçikalı senator, Flandriya parlamentinin üzvü Yoris Poşe Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinə səfər etdiyi üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) arzuolunmaz şəxsləri siyahısına daxil edilə bilər.

Bunu XİN-in rəsmi nümayəndəsi Hikmət Hacıyev deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda nazirlik belçikalı siyasətçinin həmin ərazilərə səfəri barədə məlumatı araşdırır. (trend)

