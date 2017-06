Fernando Alonso Bakıda - VİDEO

Məşhur pilot Fernando Alonso bu gün Bakıya gəlib.

Milli.Az baku.ws-yə istnadən xəbər verir ki, "McLaren Honda" komandasının sürücüsü Fernando Alonso Bakıya gəlməsi haqda Baku Grand Prix şirkətinin Milli Mətbuat Katibi və Marketinq və kommunikasiyalar şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarai məlumat verib.

22-25 iyun tarixlərində Bakıda növbəti dəfə baş tutacaq Formula 1 yarış həftəsonunda keçiriləcək tədbirlərin saatları artıq müəyyənləşib.

Cədvələ əsasən tamaşaçıların dənizkənarı bulvar ərazisində yerləşən Formula 1 şəhərciyi və əyləncə zonalarına girişinə iyunun 22-i saat 14:00-dan etibarən icazə veriləcək, 23-25 iyun tarixlərində isə tamaşaçılar bu məkanlara səhər saat 10:00-dan etibarən daxil ola biləcəklər.

Formula 1 şəhərciyi və əyləncə zonaları axşam saatlarında dünya ulduzlarının iştirakı ilə baş tutacaq konsert proqramları başa çatanadək fəaliyyət göstərəcək.

