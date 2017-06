Sezar Meza Kolli "Zirə"nin son ümidlərini üzüb. Fanat.Az xəbər verir ki, ölkəmizi ilk dəfə Avropa Liqasında təmsil edəcək "qartallar"la son dəfə danışan paraqvaylı "gəlmirəm" deyib.

Müqaviləsinin müddəti başa çatan yarımmüdafiəçi əməkhaqqının azlığına görə Azərbaycan təmsilçisində oynamaq istəməyib və yeni anlaşma təklifindən boyun qaçırıb.

Qeyd edək ki, gürcü Georgi Qoroziya da eyni səbəbdən qəsəbə klubuyla yeni sözləşmə imzalamaqdan imtina edib.

Fanat.Az

