Qızıl külçələri Azərbaycandan çıxarmağa çalışanların məhkəməsi başladı

Bu gün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində külli miqdarda qızıl məmulatlarını Azərbaycandan çıxarmaqda təqsirləndirilərək həbs edilən 5 nəfərdən ibarət mütəşəkkil dəstə üzvlərinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası başlayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hakim Cəlil Nəbiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Hazırlıq iclası başa çatıb və iş üzrə məhkəmənin baxış iclası iyulun 5-nə təyin edilib.

İttihama görə, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində 2016-cı il dekabrın 18-də Biləsuvar Gömrük İdarəsinin gömrük keçid məntəqəsindən gömrük nəzarətindən gizli ümumi çəkisi 2 kiloqram 145 qram olan qızıl külçələri və digər qızıl məmulatlarını xarici ölkə vətəndaşları ilə sövdələşərək ölkədən çıxarmaqda şübhəli bilinən Azərbaycan vətəndaşları - Fəxrəddin Allahverdiyev, Faiq Məmmədov, Ələkbər Rəhimov, Elsevər Hüseynov və Elçin Seyidov saxlanılıblar.

Saxlanılan şəxslərdən F.Allahverdiyev Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci (Qaçaqmalçılıq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə), Ə.Rəhimov, F.Məmmədov və E.Hüseynov 206.3.2-ci (Qaçaqmalçılıq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə), 312.2-ci (Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq), vəzifəli şəxs tərəfindən bilə-bilə qanunsuz hərəkətlər (hərəkətsizlik) etməyə görə ona rüşvət vermə və ya təkrar rüşvət vermə), E.Seyidov isə 206.3.2-ci (Qaçaqmalçılıq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə), 206.3.3-cü (Qaçaqmalçılıq, vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə törədildikdə) və 311.2-ci (Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) görə rüşvət alma) maddələri ilə ittiham olunurlar.

Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslərdən E.Seyidov Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşı olub.

Milli.Az

