Bakı. Trend:

Rusiya Kommunist Partiyasının Dövlət Dumasındakı millət vəkilləri Yeni il tətilnin ləğv olunması ilə bağlı təklif irəli sürüblər.

Trend-in məlumatına görə, deputatlar bu təklifi onunla əsaslandırıblar ki, ilin əvvəlində Rusiya vətəndaşları əməkhaqlarını ala bilmirlər.

Bunun əvəzində 31 dekabr tarixinin qeyri-iş günü elan edilməsi təklif olunur.

