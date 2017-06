"Heydər" məscidində qılınacaq bayram namazlarının vaxtı açıqlanıb

Bakı. 22 iyun. REPORT.AZ/ "Heydər" məscidində bayram namazı iyunun 26-da iki dəfə qılınacaq.

Bu barədə "Report"a məscidin axundu Hacı Rüfət Qarayev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, əhli-sünnələr saat 08:00-da, əhli-şiələr isə saat 09:00-da bayram namazını qılacaqlar.

R.Qarayev namazların eyni vaxtda qılınmamasına da aydınlıq gətirib: "Bayram namazının birgə qılınmasına çalışdıq. Amma bayram namazlarında müəyyən fərqlər olduğundan ibadətin ayrı-ayrı saatlarda yerinə yetirilməsinə qərar verildi. Bayram namazı günəş çıxandan zöhr namazına kimi olan aralıqda istənilən vaxt qılına bilər".

Qeyd edək ki, iyunun 25-də "Heydər" məscidində bayram gecəsi qeyd olunacaq. Saat 23:00-da başlayacaq tədbirdə "Quran" tilavət ediləcək, dular olunacaq, Ramazanla bağlı söhbətlər aparılacaq.



