Aktrisa Səadət İşıl Aksoy tətil mövsümünü açıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa anası ilə Bodruma yollanıb. Otellərdən birinin çimərliyində görüntülənən Səadət əvvəlcə skuterlə dəniz turuna çıxıb.

Daha sonra günəşlənən aktrisa anası ilə uzun-uzadı söhbət edib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.