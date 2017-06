Booking.com geri qayıdır

Mart ayının sonlarında Türkiyədə fəaliyyəti dayandırılan booking.com yenidən bu ölkədə öz fəaliyyətinə başlaya bilər.

Milli.Az fins.az-a istinadən bildirir ki, Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirliyinin nümayəndəsi açıqlamasında booking.com-un ölkədə yenidən işə başlaya biləyindən danışıb. Bildirib ki, şirkət vergi, texniki və digər məsələlərdə qüsurları aradan qaldırmaq şərti ilə fəaliyyətini bərpa edə bilər.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Türkiyə Səyahət Agentlikləri Birliyi olan TÜRSAB booking.com-u ədalətsiz rəqabətdə ittiham etmişdi. Buna görə də portalın ölkədə fəaliyyətinin qarşısı alınmışdı. Daha sonra məsələ ilə bağlı məhkəmə işi başladılıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.