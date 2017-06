Bu ölkədə istilərə görə iş saatları azaldıldı

Çexiyada son günlər müşahidə olunan istilərlə əlaqədar əksər nazirlik və idarələrdə, eləcə də firmalarda iş saatları azaldılıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ölkənin sənaye və ticarət naziri Frantişek Kotrba deyib.

Onun sözlərinə görə, bir sıra şəxslər, xüsusilə də yaşlı əməkdaşlar belə şəraitdə işləməkdə çətinlik çəkirlər, tez-tez həkimə müraciət etməli olurlar. Bu səbəbdən qurum rəhbərləri, xüsusilə də kondisioner sistemi olmayan müəssisələr əməkdaşlarını iş vaxtından 2-3 saat tez buraxmaq üçün nazirliyə müraciət ediblər.

Qeyd edək ki, ötən həftənin sonundan etibarən Çexiyada havanın temperaturu 33-35 dərəcəyə yüksəlib.

