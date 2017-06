Hansı qidalar qabıqlarıyla daha faydalıdır

Kivi: kivinin saçlı səthi antioksidantlarla zəngindir, antixərçəng, iltihab əleyhinə və antiallergik xüsusiyyətlərə sahibdir. Qabığı özündən 3 qat daha çox antioksidant ehtiva edir.

Ananas: ananasın kənarındakı tikanlı səthi deyil, amma sərt nüvəsi istifadə edilə bilər. Lif və C vitamini tərkibi ilə yanaşı, əsas faydası bromelain adlı maddə daşımasıdır.

Banan: aparılan bir tədqiqatda banan qabığının ruh halını tarazlaşdıran bir kimyəvi maddə olan serotonindən zəngin olduğu üçün depressiyanı azaltdığı məlum olmuşdur.



Banan: aparılan bir tədqiqatda banan qabığının ruh halını tarazlaşdıran bir kimyəvi maddə olan serotonindən zəngin olduğu üçün depressiyanı azaltdığı məlum olmuşdur.

Banan qabığı lutein antioksidantını da daşıdığından göz hüceyrələrini ultrabənövşəyi işığın zərərli təsirlərinə qarşı qoruyur.



Sarımsaq: aparılan bir araşdırmaya görə, sarımsağın qabığı 6 fərqli antioksidant maddədən ibarətdir. Sarımsağın xarici səthini tullamaq qocalma prosesilə mübarizə aparan və ürəyi qoruyan fenilpropanoid antioksidantların tullanması deməkdir.

