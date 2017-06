Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) hərbiləşdirilmiş birləşmələr və hərbçilər arasında silahlı toqquşma baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, toqquşma nəticəsində 3 hərbçi və 13 hərbiləşdirilmiş birləşmələrin üzvü həlak olub. Bundan əlavə, 6 nəfərin yaralandığıda bildirilir.

Məlumata əsasən, toqquşma Beni şəhərində baş verib və hazırda vəziyyət stabilləşib.

