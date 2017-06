Boeing Airbus-ı qabaqlayıb

Boeing Inc şirkəti Le Burje beynəlxalq aviasalonunda ümumilikdə 75 milyard dollarlıq sifariş qəbul edərək rəqibi Airbus Group SE kompaniyasını (40 milyard dollar) qabaqlayıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Boeing o cümlədən aviasalonda ilk dəfə təqdim olunan dar füzelyajlı 737 Max 10 təyyarəsinə 16 aviakompaniyadan 361 sifariş alıb. Göyərtəsi 230-dək sərnişin tutan hava gəmisi sifarişçilərə 2020-ci ildə çatdırılmağa başlayacaq.

Airbus isə 114 son sifariş və daha 182 təyyarəyə isə ilkin sifarişlər alıb. İki İran aviaşirkəti - Zagros Airlines və İran Airtour Airbus-a ümumilikdə 73 təyyarə sifariş verib, amma müqavilənin təsdiqlənməsi üçün ABŞ hakimiyyət orqanlarının razılığı lazımdır.

