"İqtisadiyyatda kasıb insanları görmək istəmirəm" - Donald Tramp

ABŞ prezidenti Donald Tramp iqtisadiyyatın idarə edilməsi prosesində kasıb insanlara şans vermək istəmədəyini deyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tramp Ayova ştatının Sidar-Rapids şəhərindəki tədbir zamanı, kabinetində milyarderlərə yer ayırmasına dair ona ünvanlanan sualı belə cavablandırıb:

"İstədiyimiz budur. Kasıb və ya varlı - bütün insanları sevirəm. Ancaq xüsusilə də iqtisadiyyat sahəsindəki postlarda kasıb insanları görmək istəmirəm. Bu, sizə də məntiqli gəlmirmi? Əgər israr etsəniz, dəyişiklik edə bilərəm, ancaq düzü, beləsini daha çox xoşlayıram",

