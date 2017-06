Braziliyada avtobusun qəzaya düşməsi nəticəsində 21 nəfər ölüb, 22 nəfər xəsarət alıb. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, qəza ölkənin Espiritu Santu ştatında baş verib. Daşla dolu yük maşını avtobusa çırpılıb, daha sonra iki yardım maşınına dəyib.

Hadisə yerində yanğın baş verdiyi bildirilir. Ölənlərdən azı 13 nəfəri avtobusun sərnişinləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.