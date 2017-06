Azərbaycanın Çexiyadakı Səfirliyində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Praqa Qrupunun toplantısı və iftar yeməyi təşkil edilib (FOTO)

Bakı. Trend:

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Praqa Qrupuna (İƏTPQ) 2017-ci ildə rəhbərlik edən Azərbaycan Respublikasının Çexiyadakı səfiri Fərid Şəfiyevin sədrliyi altında Azərbaycanın Çexiyadakı Səfirliyində İƏTPQ-nin növbəti görüşü keçirilib.

Səfirlikdən Trend-ə verilən məlumata görə, görüşdə Praqada akreditə olunmuş İƏT səfirləri ilə yanaşı, Çexiya rəsmi dairələrinin təmsilçiləri iştirak edib.

Görüş zamanı səfir Fərid Şəfiyev çıxış edərək, İƏTPQ-nin gündəmində olan məsələlər haqqında bəhs edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin səfirləri müvafiq çıxışlar edərək, Praqa Qrupun 2017-ci il üzrə təşkil etdiyi tədbirlər və apardığı fəaliyyətdən ötrü məmnunluqlarını ifadə ediblər.

Rəsmi görüş başa çatdıqdan sonra, İƏTPQ səfirlərinin şərəfinə iftar yeməyi təşkil edilib.

