Bakıda döyülmə faktı qeydə alınıb.

Hadisə paytaxtın Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə, rayon sakini 1977-ci il təvəllüdlü Almasi Kəmalə Kamal qızı ailə münaqişəsi zəminində əri tərəfindən döyülüb. Qadın kəllə-beyin travması ilə 3 saylı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı polis araşdırma aparır. (APA)

