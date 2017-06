Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Sabunçu rayonu ərazisində bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, bıçaqlanma "Buta Palace" restoranında baş verib.

İnsident nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Musa Azər oğlu bıçaqlanıb. Qarın nahiyəsindən xəsarət alan yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



