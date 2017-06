Rusiyaya tərəvəz daşıyan yük maşını qəza törətdi - FOTO/VİDEO

Gəndob-Yalama yolunun Xaçmaz şəhəri ərazisində keçən hisəsində zəncirvari qəza baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə günorta saatlarında qeydə alınıb.

Rusiyaya tərəvəz daşıyan "Volvo" markalı yük avtomobili,"VAZ 21099" və "Toyota Prado" markalı avtomobillərlə toqquşub. Qəza da avtomobillərə ziyan dəysə də, sürücü və sərnişinlərdən xəsarət alan olmayıb.

Maqomed Baqaudinov - Yük avtomobilinin sürücüsü: "Mən öz yolumla hərəkət edirdim. Qoşquda olan "VAZ 21099" qəflətən qarşımıza çıxdı. Bu zaman qoşqu qırıldı və toqquşma baş verdi. Yolun sağ tərəfində dayanan digər avtomobilə də ziyan dəydi".

Hadisə nəticəsində avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yolda bir müddət tıxac yaranıb. (ARB TV)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.