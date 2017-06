Bakı. Trend:

ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) iyunun 16-da Yəməndə "Əl-Qaidə" terrorçularının mövqelərinə hava zərbələri endiriblər.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, hava zərbələri nəticəsində terror qruplaşmasının əmiri Abu Xəttab əl-Əvlaki və 2 qruplaşmanın 2zvü məhv edilib.

Qeyd edək ki, ABŞ son illərdə Yəməndə mütəmadi olaraq "Əl-Qaidə" qruplaşmasının mövqelərinə hava zərbələri endirir.

