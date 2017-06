Bakıda yanğın hadisəsi qeydə alınıb.

Publika.az FHN-nin saytına istinadən xəbər verir ki, Bakının Suraxanı rayonunda vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 250 m2 olan ikimərtəbəli 4 otaqlı evdə yanğın baş verib.

Nəticədə evin 2-ci mərtəbəsinin 1 otağında 1 ədəd “Samsung” markalı kondisioner yanıb. Ev yanğından mühafizə olunub.​

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.