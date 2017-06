Bakıda mənzilə basqın: 1 nəfər öldürülüb, 2 nəfər yaralanıb

Bakıda bir qrup şəxs mənzilə basqın edərək bir nəfəri qətlə yetirib, 2 nəfəri yaralayıb.

APA-nın xəbərinə görə, insident paytaxtın Yasamal rayonu, İbrahim Əbilov 60 ünvanında baş verib. Məlumata görə, 1967-ci il təvəllüdlü Həsənova Mətanət Ağamalı qızına məxsus evdə kirayə qalan 1989-cu il təvəllüdlü Əliyeva Mahirə Tofiq qızının əvəllər münasibətdə olduğu Kənan adlı şəxs 4 nəfərlə birlikdə həmin evə gəlib. Kənan və Mahirə arasında şəxsi zəmində yaranmış münaqişəyə ev sahibəsi və onun oğlu 1991-ci il təvəllüdlü Həsənov Laçın Gülbala oğlu müdaxilə etmək istəyiblər.

Dostlarının köməyi ilə Kənan əvvəlcə ev sahiblərinə, daha sonra Mahirə Əliyevaya bıçaq xəsarətləri yetiriblər.

Yaralılar 1 saylı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Mahirə Əliyeva xəstəxanada keçinib.

Faktla bağlı polis əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirir.

