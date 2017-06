Fransız aksionist rəssam Abraam Puenşeval yumurtlayan toyuğun nə hiss etdiyini anlamaq üçün 10 yumurtanı masaya qoyaraq onların üzərində "kürd yatıb".

Milli.Az rəssamın perfomasının fotolarını təqdim edir.

