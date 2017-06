Bakı. Trend:

İtaliyanın Paduya əyalətində, Massandzaqo şəhərinin yaxınlığında hərbi təlimlərdə iştirak edən Polşa hərbi qüvvələrinə məxsus helikopter qəzaya uğrayıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumaat görə, helikopterin turbuni alışıb və pilot təcili eniş tmək məcburiyyətində qalıb.

Şahidlərin sözlərinə görə, helikopter eniş edən zaman göyərtəsində güclü yanğın başlayıb. Buna baxmayaraq, helikopterdə olan 6 nəfərdən heç biri ciddi xəsarət almayıb.

