Bakının Pirallahı rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Zirə qəsəbəsi yolunda yük maşını 64 yaşlı Qafarova Rəna Ağəli qızını vurub.

Qadın ayaq nahiyəsindən açıq sınıq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Sürücünün izahatı alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.