Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Nəsimi rayonunda intihara cəhd hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, 1986-cı il təvəllüdlü Əbilov Füzuli Hüseyn oğlu yaşadığı evdə bıçaqla qolunu kəsərək özünə qəsd edib.

O, çoxlu qan itirərək xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.