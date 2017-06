Bakının Suraxanı rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, 1988-ci il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Mustafayeva Yeganə Eyvaz qızı Qaraçuxur qəsəbəsində bıçaqlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

