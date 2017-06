Ulduz futbolçuya 8 oyunluq cəza

Karyerasını Çində davam etdirən Oskar ağır cəzaya məruz qalıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, Çin Super Liqasının XIII tur matçındakı qeyri-etik hərəkəti ona baha başa gəlib.

Belə ki, “Şanxay SİPG”in formasını geyinən Braziliya millisinin üzvü “Quançjou Fuli” ilə qarşılaşmada insidentin yaranmasına səbəb olub. Matçın gedişində əsəblərinə hakim ola bilməyən 26 yaşlı yarımmüdafiəçi epizodların birində hakimin fitindən sonra topu qəsdən rəqibin iki oyunçusunun üstünə vurub. Nəticədə rəqib komanda üzvləri onun üzərinə şığıyıblar və futbolçunu yerə səriblər.

Çin Futbol Federasiyası ciddi qalmaqal yaratmaqda günahlandırılan Oskarı 8 oyunluq diskvalifikasiya edib. Həmçinin klubu 5000 dollar məbləğində cərimələnib.

