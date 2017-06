Bakının Sabunçu rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, işdən evə gələn Əliyeva Arzu Məhərrəm qızı İlyas Aslanov küçəsində tanımadığı iki naməlum şəxs tərəfindən döyülüb.

Qadın xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

