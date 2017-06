Bakı. Trend:

İngiltərənin "Liverpul" futbol klubu İtaliyanın "Roma" klubunun yarımmüdafiəçisi Məhəmməd Salahın transferini rəsmi olaraq elan edib.

Trend-in məlumatına görə, 25 yaşlı futbolçu 5 mövsümlük və 5,5 milyon avro əmək haqqı ilə müqavilə imzalayıb. "Roma" bildirib ki, sövdələşmənin məbləği 42 milyon avro təşkil edib və bundan əlavə Romalılar 8 milyon avro bonus şəklində ala bilərlər.

Salah mersisayd klubunda 11-ci nömrə altında çıxış edəcək.

