Sabiq milyonçu 20 ildir kimsəsiz adada tək yaşayır - VİDEO

Sabiq milyonçu 20 ildən çoxdur ki, Avstraliyada kimsəsiz bir adada yaşayır.

Milli.Az xəbər verir ki, Devid Qlaşenin sərvəti əvvəllər 30 milyon dollar qiymətləndirilirdi.

O, hazırda pulun lazım olmadığı illəri həyatının ən xoşbəxt dövrü hesab edir. Sabiq milyonçu adaya 1987-ci ildə, birjada pulunu itirəndən sonra köçüb.

"Sən burada dinc yaşayırsan və təbiətdən həzz alırsan", - Devid deyib.

O, etiraf edib ki, adaya köçənə qədər pula qapanmışdı və onun ailəsi dağılma həddində idi. Devid indi kiçik evcikdə öz iti - Polli ilə birlikdə yaşayır. (publika.az)

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.