Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/ SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin müşaviri Fərəməz Rüstəmov dünyasını dəyişib.

"Report" xəbər verir ki, SOCAR rəhbərliyi və Baş ofisinin kollektivi F.Rüstəmovun vəfatı ilə bağlı mərhumun ailəsi və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veriblər.

Allah rəhmət eləsin!



