Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Xəzər rayonunda döyülmə hadisəsi qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən istixanalardan birində 1969-cu il təvəllüdlü Abdullayev Həsən Vəkil oğlu dava zamanı döyülüb.

O, döş qəfəsi və çənə sümüyünün sınığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 2-ci Polis bölməsində araşdırılır.



