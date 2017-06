B qrupunda qələbəyə sevinən olmadı

Bu gün Konfederasiyalar Kubokunda ikinci tura yekun vurulacaq.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, B qrupunda iki qarşılaşma baş tutacaq.

Günün oyunlarında ötən turun qalibləri və məğlubları bir-birilərinə rəqib olacaqlar.



5 qolun vurulduğu oyunda Almaniyaya məğlub olan Avstraliya Çiliyə uduzmuş Kamerunla üz-üzə gəlib. Bu matçda qalib müəyyənləşməyib. Hərəyə bir dəfə fərqlənən tərəflər hərəyə bir xal qazanıblar.



Qaliblərin oyununda isə Almaniya Çili ilə qarşılaşıb. Böyük gərginlik şəraitində keçən oyunda qalib müəyyənləşməyib. Tərəflər hərəyə bir qol vuraraq bir xal qazanıb.



Konfederasiyalar Kuboku - 2017

B qrupu

22 iyun



Kamerun - Avstraliya - 1:1

Qollar: Zambo Frank, 45 - Miliqan, 60 (pen.)



Almaniya - Çili - 1:1

Qollar: Stindl, 42 - Aleksis Sançez, 6

