Telman İsmayılova daha bir ŞOK

Rusiyalı Azərbaycan əsilli sahibkar, AST Şirkətlər Qrupunun təsisçisi Telman İsmayılovun ABŞ-ın Las Veqas şəhərində yerləşən ümumi sahəsi 7 min kv.m olan ticarət mərkəzinə həbs qoyulub. Həbs qərarı “Moskva Bankı”nın iddiası əsasında verilib.

Məlumata görə, hazırda T.İsmayılovun “Moskva Bankı” qarşısında borunun həcmi 19 mlrd. rubl təşkil edir.

“Moskva Bankı ABŞ məhkəməsinə müraciət edərək kreditlər üzrə ödəmələri dayandıran və əldə etdiyi vəsaitləri ölkədən çıxararaq xarici ölkələrdə qohumlarının adına daşınmaz əmlak əldə edən Telman İsmayılovu dələduzluqda ittiham edib. Məhkəmə ticarət mərkəzinə həbs qoyaraq kreditorun iddialarını cavablandırmaq üçün cavabdeh tərəfə vaxt verib”, - deyə bankın xəbərində bildirilir.

Qeyd edək ki, Moskva vilayətinin Arbitraj Məhkəməsi bu ilin martında Telman İsmayılovu müflis elan edib.

Moskva məhkəmə onun əmlakının satışa çıxarılması proseduruna start vermişdi. (apa)

