Xalq artisti Flora Kərimova əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu haqda "İnstaqram" səhifəsində məlumat verib. O, məşhur doktor Paşa Qəlbinurun oğlu Tural Qəlbinur tərəfindən gözündən əməliyyat olunub. Flora Kərimova hazırda vəziyyətinin yaxşı olduğunu açıqlayıb.

Flora Kərimovaya QADAĞA QOYULDU - AÇIQLAMA



Dilarə Zamanova



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.