Türkiyə mediası aktyor Burak Özçivit və aktrisa Fahriye Evceni "Bu yayın ən yaraşıqlı bəy və gəlini" adlandırıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, iyunun 29-da toyları olacaq cütlük mərasimdə geyinəcəkləri geyim üçün xüsusi seçim edirlər.

Belə ki Fahriye məşhur modelyer Raşit Bağzıbağlının imzasını daşıyan gəlinlikdə olacaq. Burak isə klassik və modern üslubun qarışığı olan kostyumda qonaqların qarşısına çıxacaq.

