"Bursaspor"un yeni baş məşqçisi Paul Le Quen komandada saxlamaq istəmədiyi futbolçuları müəyyənləşdirib.

Fanat.Az xəbər verir ki, fransız mütəxəssis Dəniz Yılmazdan imtina edib. Millimizin üzvü bir müddət əvvəl heyətdən kənarlaşdırılmışdı. Onu Super Liqaya vəsiqə qazanan "Göztəpə"nin istədiyi bildirilir.

Paul Le Quen Dəniz Yılmazla yanaşı, Kristobal Jorquera və Sərcan Yıldırımı da istəmir.

Fanat.Az

